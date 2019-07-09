Путин подарил щенка красноярскому школьнику с аутизмом
9 июля 2019 17:56
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— Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твоё. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени, — сказала чиновница мальчику.
Маковская рассказала, что по характеру золотистые ретриверы очень добрые, умные, ласковые, игривые и спокойные собаки. Они славятся особой любовью к детям.
Наталья Фёдорова, мама Арсения, рассказала Лайфу, что кличку щенку пока ещё не выбрали.
— Щенок — девочка, ещё имя не успели придумать. Арсений пока ещё не очень понял, что ему подарили собаку. Очень много внимания к нему сегодня было. Пока ещё привыкает, — рассказывает она Лайфу.
У 12-летнего Арсения расстройство аутистического спектра. Мальчик учится в школе по специальной программе и уже перешёл в пятый класс. По словам родителей, он любит играть в компьютерные игры, ездить на велосипеде, плавать и кататься на горных лыжах.
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