Прокуратурой Самары организуется выездной прием граждан

17 декабря 2020 года, с 11:00 до 13:00, в прокуратуре Красноглинского района Самары (п. Мехзавод, 15 квартал, д. 4) исполняющим обязанности прокурора города Сергеем Аксеновым будет проведен прием граждан.
Прием организуется прокуратурой города Самара в соответствии с утвержденным на второе полугодие 2020 года графиком выездных приемов, во исполнение п. 5.15 приказа прокуратуры Самарской области от 24.04.2020 № 60 «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в прокуратуре Самарской области».
Все обращения будут зарегистрированы прокуратурой города и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, передает пресс-служба горадминистрации.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
Добавить комментарий