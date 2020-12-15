Прокуратурой Самары организуется выездной прием граждан

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17 декабря 2020 года, с 11:00 до 13:00, в прокуратуре Красноглинского района Самары (п. Мехзавод, 15 квартал, д. 4) исполняющим обязанности прокурора города Сергеем Аксеновым будет проведен прием граждан.

Прием организуется прокуратурой города Самара в соответствии с утвержденным на второе полугодие 2020 года графиком выездных приемов, во исполнение п. 5.15 приказа прокуратуры Самарской области от 24.04.2020 № 60 «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в прокуратуре Самарской области».

Все обращения будут зарегистрированы прокуратурой города и рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, передает пресс-служба горадминистрации.