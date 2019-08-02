Профилактика пожаров Правобережья на контроле сотрудников госпожнадзора Сызрани

118

С начала 2019 года сотрудники МЧС посетили 279 многодетных семей Сызрани, 38 семей в Октябрьске, 119 в Сызранском районе, и 7 семей в Шигонском районе.Во время профилактических рейдов взрослым напоминают правила пользования электроприборами в доме и рассказывают о необходимости своевременного ремонта отопительных печей, чистки дымоходов, проверки электропроводки, ремонта дымовых труб. С детьми проводят беседы о возможных трагических последствиях игр с огнем, рассказывают о правилах поведения в случае возникновения пожара.В целях профилактики пожаров с начала 2019 года проведено более 5 тысяч инструктажей в местах проживания одиноких престарелых граждан.В первом полугодии 2019 года инспекторским составом проводилась работа в образовательных учреждениях Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов по предупреждению пожаров, происходящих от детской шалости с огнем. Всего за 6 месяцев проведено 121 занятие, в котором приняло участие около 3 тыс. человек. В школах созданы 64 дружины юных пожарных, которые готовятся сотрудниками МЧС к ежегодным соревнованиям. Проводятся конкурсы на противопожарную тематику.На уроках безопасности сотрудники госпожнадзора в доступной для детей форме рассказывают о правилах пожарной безопасности в быту, на улице и в лесу, формируя у ребят ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих их людей.Помогают взрослым в профилактической работе и будущие спасатели - кадеты МЧС, которые в период летних каникул проводили акцию «Зеленый патруль» в урочище «Монастырская гора», где информировали граждан об установлении особого противопожарного режима на территории Самарской области и о правилах поведения в лесу.Во всех пришкольных оздоровительных лагерях в летний период проводятся мероприятия по профилактике детской шалости с огнем.На территории Правобережья расположено 9 загородных оздоровительных лагерей. Инспекторами госпожнадзора с начала летней оздоровительной кампании проведено 27 противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом и педагогическим составом, отработаны планы эвакуации, с детьми проведены беседы на противопожарную тематику. На сегодняшний момент ведутся внеплановые проверки всех загородных оздоровительных лагерей в связи с трагическими событиями, произошедшими в Хабаровском крае.С 1 августа инспекторы принимают участие в комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Всего на территории Сызрани будет обследовано 88 образовательных организаций (школы, детские сады), в Октябрьске – 16, в Сызранском районе – 35, в Шигонском районе – 30 образовательных учреждений, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ