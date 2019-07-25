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Новости /  Общество /  Социум  

Проект «Культурное сердце России»: в Кинеле состоялся III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL»

25 июля 2019 15:53
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Фестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи, развития молодежных субкультур на территории СО.
21 июля на территории Центра культурного развития городского округа Кинель Самарской области состоялся III областной фестиваль молодежных
субкультур (городских сообществ) «ART&amp;COOL». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Фестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи, развития молодежных субкультур на территории Самарской области.

В фестивале приняли участие молодежные команды, а также индивидуальные исполнители, представители общественных молодежных организаций и молодежных движений муниципальных образований Самарской области (городских округов Кинель, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Самара, Отрадный», муниципальных районов Пестравский, Красноярский, Кинельский, Сергиевский, Богатовский, Нефтегорский, Елховский).

Оценивали выступления и работы участников профессиональное и компетентное жюри под председательством Сергея Кривчикова, управляющего
креативного агентства «Джей Кей Ивент», руководителя смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», режиссера Фестиваля набережных «ВолгаФест».

В рамках программы мероприятия проходили конкурсные выступления, параллельно для гостей фестиваля работали интерактивные площадки с мастер-
классами, hand-made-маркетом и фестиваль красок.

Завершился «ART&amp;COOL» гала-концертом и церемонией награждения участников, пенной вечеринкой и выступлением DJ SLINKIN (г. Москва).

Призовые места распределились следующим образом:

Номинация “Best Danse Show.Коллективы»:
I место – народный хореографический ансамбль «Шарм», м.р. Богатовский; II место – народный ансамбль танца «Каприз», г.о. Кинель; III место – команда «OUTSIDE”, г.о. Тольятти.

“Bеst Danse Show/Batle” («Брейкинг»):
I место – Владимир Маданов, г.о. Тольятти; II место – Вячеслав Данилов, м.р. Красноярский.

“Best Danse Show/Batle” («Дэнс-Хол»):
I место – Арина Загирова, г.о. Сызрань; II место – Камила Назарова, г.о. Сызрань.

“Best Danse Show/Batle” («ХИП-ХОП»):
I место – Надежда Иванова, г.о. Тольятти; II место – Владимир Маданов, г.о. Тольятти.

Номинация «Фотография»:
I место – Зоя Семина, г.о. Чапаевск; II место – Юлия Белоус, г.о. Кинель; III место – Фирданс Ализов, г.о. Сызрань.

Номинация «Видеоблогинг»:
I место – Дмитрий Юрков, г.о. Тольятти; I место – Тимур Фахратинов, г.о. Самара; III место – Юлия Белоус, г.о. Кинель.

Номинация «Арт-Объект»: I место – Ирина Шарова, г.о. Самара; II место – Творческое объединение «Треугольник», г.о. Сызрань; III место – Алина Букреева,
г.о. Кинель.

Номинация «Рэп»:
I место – дуэт: Дмитрий Юрков и Елизавета Лабодина, г.о. Тольятти; II место – Захар Онищенко, г.о. Тольятти; II место – Константин Митроусов, м.р. Нефтегорский.

Номинация «Ди-джеинг»:
I место – Иван Сидоров, г.о. Самара; II место – Фирданс Ализов, г.о. Сызрань; III место – Александр Коновалов, г.о. Отрадный.

Номинация «Граффити»:
I место – Данила Савельев, г.о. Самара; II место – Денис Кузнецов, г.о. Самара; III место – Александр Поляков, г.о. Самара.

Александр Степченко, член жюри в номинации «Современная хореография. «Battle 1x1», отметил: «В целом всё здорово. Фестиваль масштабный, очень хорошие ресурсы. Уровень исполнения хороший, в этом году он стал чуть сильнее. Надеюсь, все ребята продолжат развивать свое направление и привлекать больше единомышленников, чтобы не зацикливаться в «собственном соку».

Главный приз был присужден команде городского округа Тольятти, получившей наибольшее количество призовых мест в разных номинациях.

В этом году впервые победители фестиваля получили образовательные сертификаты.

«Наблюдается рост фестиваля, оформление главной сцены, где сегодня всё проходит, логотип приобрел другие краски, больше выражающие данный фестиваль. Очень хорошо, что город предоставляет молодежи такую возможность проявить себя с разными площадками и разными направлениями. В номинации реп видно, что ребята, участвующие не первый год, и молодые участники работают над собой и их уровень растет», - поделился своими впечатлениями Максим Золотарев, член жюри номинации «Рэп».

Павел Гребенников, член жюри номинации «Видеоблогинг», рассказал, что в составе жюри фестиваля он работает второй год. «Видеоблогинг - мало того что это новая номинация, она еще очень сложная.

«Жюрить», судить и оценивать сложно, потому что любой блогер имеет право на существование. Все снимают по-разному, у всех разные возможности в качестве съемки, монтажа, да и в принципе все возрастные категории разные. Актуальность выбранных тем блогов не может не радовать. Надеюсь, количество участников с каждым годом будет расти, и мы будем наблюдать обширное разнообразие работ», - отметил он.

Молодежный позитив и задор, оптимизм и умение наслаждаться моментом - ART&amp;COOL снова собрал в одном месте талантливую яркую молодежь, которая идет против рамок, шаблонов, стереотипов и развивается в своем направлении, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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