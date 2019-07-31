Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке

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0 в Самарской областной юношеской библиотеке () в рамках ежегодного летнего проекта «Молодежный проспект» состоится «День короткометражного кино». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской области19:00 – 21:00 – Кино-нон-стоп. Показ короткометражных фильмов – участников Всероссийской акции «День короткометражного кино –2018»;19:00 – викторина «Кинопазл» - это быстрый способ освежить свои знания и узнать много интересных фактов из области кино. Участники викторины будут угадывать известных актеров по фотографиям их кинематографических образов, а также нашумевшие фильмы по стоп-кадру;20:00 – групповое занятие «Кинотерапия» с арт-терапевтом Татьяной Хаминой. Кинотерапия предполагает просмотр короткометражек или отрывков художественных фильмов с последующим обсуждением в группе. Это творческий процесс самопознания в комфортной атмосфере кинозала юношеской библиотеки. Материал фильма в процессе кинотерапии используется как средство выявления скрытых мотивов и подсознательных установок, искажающих реальность. Данное групповое занятие помогает людям лучше понимать себя и окружающих, учит жить более осознанно.На протяжении всего вечера в Самарской областной юношеской библиотеке будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей. передает пресс-служба облправительства.