Проект «Культурное сердце России»: «День короткометражного кино» в Самарской областной юношеской библиотеке
31 июля 2019 16:58
135
В программе:
19:00 – 21:00 – Кино-нон-стоп. Показ короткометражных фильмов – участников Всероссийской акции «День короткометражного кино –2018»;
19:00 – викторина «Кинопазл» - это быстрый способ освежить свои знания и узнать много интересных фактов из области кино. Участники викторины будут угадывать известных актеров по фотографиям их кинематографических образов, а также нашумевшие фильмы по стоп-кадру;
20:00 – групповое занятие «Кинотерапия» с арт-терапевтом Татьяной Хаминой. Кинотерапия предполагает просмотр короткометражек или отрывков художественных фильмов с последующим обсуждением в группе. Это творческий процесс самопознания в комфортной атмосфере кинозала юношеской библиотеки. Материал фильма в процессе кинотерапии используется как средство выявления скрытых мотивов и подсознательных установок, искажающих реальность. Данное групповое занятие помогает людям лучше понимать себя и окружающих, учит жить более осознанно.
На протяжении всего вечера в Самарской областной юношеской библиотеке будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей. передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 июля 2019 18:30
Усилена административная ответственность за отдельные нарушения на водном транспорте. Социум
108
31 июля 2019 18:23
Праздничная программа Архитектурного фестивал я , посвященного Дню строителя, начнется 7 августа в 15:00 и продлится до 21:00. Социум
92
31 июля 2019 18:15
Для тех жителей, у кого нет доступа в интернет, во всех районах города организованы 35 пунктов для электронного голосования. Социум
107
Здравоохранение
31 июля 2019 16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу. Здравоохранение
147
30 июля 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
320
30 июля 2019 12:58
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
384
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14115
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14132
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14283
Туризм
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
223
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
395
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
317
Образование
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
187
29 июля 2019 16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
347
27 июля 2019 14:38
За которые людям должно быть стыдно. Образование
674
Культура
31 июля 2019 17:28
В рамках открытия ежегодного фестиваля иллюстрации «Барбазуль» . Культура
98
31 июля 2019 13:52
Показательные выступления чемпионов России и Европы вдохновили гостей. Культура
238
31 июля 2019 11:07
Авто-волонтёры забирали книги у всех, кто был готов с ними расстаться. Культура
192
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14878
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14382
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1092
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1561
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
219
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
479
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
372
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
513
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
431
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
747
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
896
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия