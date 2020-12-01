При поддержке Федерального экологического оператора стартует просветительская акция «Утилизируй Правильно и Модно»

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С 7 по 20 декабря в рамках национального проекта «Экология» и всероссийского проекта «Экозабота» на платформе социальной сети «Likee» пройдет просветительская акция «Утилизируй Правильно и Модно», посвященная эффективной переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек.

В рамках акции 12 популярных топ-блогеров, уделяющих внимание социальным вопросам и экологии, с суммарной аудиторией 20 000 000+ подписчиков запустят видеоролики, демонстрирующие, как правильно утилизировать батарейки, призывающие использовать аккумуляторы вместо батареек и приглашающие пользователей принять участие в проекте.

Для акции написана музыкальная композиции «Утилизируй Правильно и Модно», в которой раскрываются основные моменты проекта, детали, как правильно поступать с батарейками. Демо-версия музыкальной композиции будет интегрирована на платформе Likee.

Для участия в акции необходимо будет выполнить простые условия:

- записать короткое видео на 15 секунд, которое содержит в себе элементы правильной переработки батареек под указанную - музыкальную композицию;

- выложить пост, содержащий призыв «утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы», в период акции в социальной сети Likee с хештегом #экозабота.

По итогам акции блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей в своих аккаунтах. Победители получат стильную сувенирную продукцию с дизайнерскими логотипами. Также каждый день на протяжении акции участники, набравшие максимальное количество лайков, получат тематические электронные наклейки (стикер-паки) от Федерального экологического оператора.

Основная задача акции – привлечь внимание школьников к важности переработки батареек и использованию аккумуляторов.

«Экологические привычки важно формировать с самого детства. Бережное отношение к природным ресурсам позволит решить масштабную задачу по созданию в стране безопасной и современной системы обращения с отходами производства и потребления», – отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.

«Утилизация батареек – действительно актуальная проблема нашего общества. Очень малое количество людей уделяет должное внимание утилизации и переработке вредных предметов массового использования. Основная задача нацпроекта «Экология» - охрана окружающей среды. С помощью нашего челленджа «Утилизируй Правильно и Модно» мы постараемся донести до каждого понимание важности утилизации батареек после эксплуатации, расскажем об их влиянии на окружающую среду и здоровье человека. Всего лишь одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет около 20 м² земли и 400 литров воды! Правильная утилизация батареек принесет большую пользу для страны и экологии», - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Инициатором акции выступает АНО «Национальные приоритеты», при участии организатора и партнеров проекта «Экозабота» - ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ), Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), производителя батареек под брендом GP (ООО «А Зет»), группы компаний Мегаполисресурс (ООО «Экологическая практика»), «Всероссийского общества охраны природы», «Российского движения школьников», «Федерального детского эколого-биологического центра».

Школьный проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников. За это время школьники из 30 городов России из более 3000 школ собрали более 7 тонн батареек.

Данная программа направлена на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. Присоединиться к акции могут школы из пилотных регионов, где реализуется проект на сайте. В мае 2021 года состоится итоговая видеоконференция по экологии: подведение результатов, награждение победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров.