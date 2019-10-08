Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия природных пожары в районе Каменки

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На сегодняшний день в районе происходивших природных пожаров проводится ликвидация их последствий: вырубка тлеющей древесины, проливка порубочных остатков. В труднодоступной непроходимой местности, в сложных условиях, группами по 4 -5 человек, вооруженные ранцевыми огнетушителями, лопатами и топорами, пожарные обследуют территорию на выявление тлеющих участков. Для подвоза воды задействована пожарно-спасательная и бойлерная техника от г. Самары и Волжского района. Всего на двух участках работ задействовано 414 человек личного состава и 76 единиц техники.Ситуация остается на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области, развернута работая группа по контролю за обстановкой, в режиме видеоконференцсвязи осуществляется непрерывный доклад с места работ.Основной причиной таких пожаров – продолжают иметь место безответственные действия граждан, приводящие к катастрофическим последствиям и наносящие колоссальный ущерб природным ресурсам области.Уважаемые граждане! Будьте бдительны и осторожны, не разводите огонь в неустановленных местах, в лесах и лесных насаждениях. Равнодушие может привести к беде.От Вашей сознательности зависит состояние природы Самарской области!Берегите лес от огня и своевременно сообщайте о возгораниях по единому телефону пожарных и спасателей 01 и 101, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧ