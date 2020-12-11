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Полпред Чайка исполнил новогоднее желание мальчика из Ингушетии, подарив ему электромобиль

11 декабря 2020 20:58
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Юрий Чайка уверен, что подобная акция должна стать ежегодной.

Благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" началась в пятницу в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Первым желание мальчика из Ингушетии исполнил полпред президента в СКФО Юрий Чайка, подарив ребенку электромобиль, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпредства, передает ТАСС.

"В субъектах Северного Кавказа началась благотворительная новогодняя акция "Елка желаний". <...>. Первым желание ребенка с новогодней елки снял полпред Юрий Чайка. Шестилетний Мухаммад Газиков из селения Долаково Назрановского района Ингушетии мечтал об электромобиле и отправил заявку на участие в проекте. Чудо для него и большой семьи Газиковых произошло - подарок в этот же день отправился в республику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобиль Мухаммаду от имени представителя президента вручил главный федеральный инспектор по Республике Ингушетия Сергей Гончаров. Чайка выразил уверенность, что подобная акция должна стать ежегодной. Сотрудники аппарата полпреда также приняли участие в "Елке желаний". Подарки в ближайшее время доставят детям во все регионы округа.

"Мы все ждем Новый Год - это праздник любви, добра, исполнения желаний, не только детских, но и взрослых. Но дети с особым нетерпением ждут этого дня. Когда мечта сбывается, это счастье. У Мухаммада она сегодня сбудется", - отметил Чайка, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, новогодние "Елки желаний" появятся во всех регионах округа - в административных зданиях, офисах коммерческих компаний и предприятий. В 2020 году в связи с пандемией запущен и онлайн-формат - на специальном сайте проекта елкажеланий.рф можно выбрать любое из подходящих по разным критериям желаний.

Организатором инициативы, которая в третий раз проходит по всей стране, выступает Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия-страна возможностей". Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

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Комментарии

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11 декабря 2020  13:46 
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Это тот транспорт, что был закуплен в лизинг. Транспорт
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Акценты
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
11 декабря 2020  09:58 
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Социум
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Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
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В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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