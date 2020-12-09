Под Самарой военнослужащие 2-й армии ЦВО поздравили с оркестром Героя Советского Союза

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В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и ансамбль песни и танца «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона поздравили с Днем героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Павловича Кучкина.

Поздравление ветеран войны в Афганистане принял у себя дома. Военнослужащие вручили подарок, поблагодарили за ратный подвиг и поздравили с праздником. Затем артисты ансамбля исполнили для Геннадия Кучкина песни «Расскажи, отец» и «Последний бой». После чего Геннадий Павлович вышел на улицу, где его ждал военный оркестр общевойсковой армии, который исполнил попурри на военные песни.

Герой Советского Союза Геннадий Кучкин родился в Самарской области. С июля 1981 года проходил службу на должности заместителя командира батальона по политической части 101-го мотострелкового полка в Демократической республике Афганистан. 19 августа 1982 года на двух бронетранспортерах вступил в бой с прорвавшейся бандой численностью до 70 человек. Бронетранспортёр, в котором находился Геннадий Павлович, наехал на мину и получил попадания из гранатометов. Капитан Кучкин получил тяжелую контузию и многочисленные осколочные ранения лица, спины и рук. Однако, остался в строю и продолжал руководить боем, благодаря чему банда боевиков была уничтожена, сообщает пресс-служба ЦВО.