Патриарх Кирилл заявил о строительстве «по три храма в сутки»

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«И мы вынесли очень большой урок — как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал он после освящения русского храма в Страсбурге.Патриарх добавил, что за десять лет было построено 30 тыс. храмов. «И не оттого, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить», — заявил глава РПЦ.Он добавил, что в современной цивилизации людям нужны места, где они могли бы «почувствовать близость к Богу», и отметил, что многие из тех, кто присутствовал сегодня в храме, уже после обеда забудут об этом и займутся своими житейскими вопросами.На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла серия несогласованных митингов против строительства храма в сквере у Театра драмы. Демонстрации начались после того, как место будущей стройки обнесли забором. Акции сопровождались задержаниями: так, 16 мая в полиции заявляли о 70 задержанных.Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он отметил, что храм должен объединять людей, а не разделять их, и заявил, что для решения вопроса можно провести опрос.По данным опроса ВЦИОМа, опубликованного 22 мая, против строительства храма в сквере выступили 74% екатеринбуржцев, в поддержку стройки на этом месте — только 10%. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в принятии решения нужно опираться на опрос, который собираются провести городские власти, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев счел данные ВЦИОМа основанием для того, чтобы исключить сквер из перечня возможных мест для постройки храма.Фото: соцсети