Пассажирские перевозки на особом контроле ГИБДД Самары

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В причинах подобных автоаварий, в большинстве случаев лежит человеческий фактор, как со стороны водителей (несоблюдение скоростного режима, режима труда и отдыха), так и со стороны должностных лиц перевозчиков (невыполнение обязанностей по контролю за техническим состоянием автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру).В августе прогнозируется пиковый период интенсивного движения автобусов в межрегиональном сообщении.В связи с этим, в период с 6 по 8 августа на территории Самары, сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные профилактические мероприятия по контролю за перевозками пассажиров автобусами.К проведению целевых мероприятий будут привлечены сотрудники управления по вопросам миграции, участковые уполномоченные и ответственные лица от ТО ГАДН.При проведении мероприятий будет проведена сплошная проверка автобусов и контроль за их техническим состоянием, проверка необходимой путевой документации и законности осуществления перевозочной деятельности, проверка соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов.Выявленные факты нарушений будут направлены в ТО ГАДН по Самарской области и Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.Только за первый день рейда было выявлено более 50 нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозки пассажиров, передает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД Самары