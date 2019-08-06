Пассажирские перевозки на особом контроле ГИБДД Самары
6 августа 2019 16:19
109
В причинах подобных автоаварий, в большинстве случаев лежит человеческий фактор, как со стороны водителей (несоблюдение скоростного режима, режима труда и отдыха), так и со стороны должностных лиц перевозчиков (невыполнение обязанностей по контролю за техническим состоянием автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру).
В августе прогнозируется пиковый период интенсивного движения автобусов в межрегиональном сообщении.
В связи с этим, в период с 6 по 8 августа на территории Самары, сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные профилактические мероприятия по контролю за перевозками пассажиров автобусами.
К проведению целевых мероприятий будут привлечены сотрудники управления по вопросам миграции, участковые уполномоченные и ответственные лица от ТО ГАДН.
При проведении мероприятий будет проведена сплошная проверка автобусов и контроль за их техническим состоянием, проверка необходимой путевой документации и законности осуществления перевозочной деятельности, проверка соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов.
Выявленные факты нарушений будут направлены в ТО ГАДН по Самарской области и Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Только за первый день рейда было выявлено более 50 нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозки пассажиров, передает пресс-служба ГИБДД Самары.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самары
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 августа 2019 18:20
6 августа состоялось награждение победителя. Социум
66
6 августа 2019 17:50
Подведены итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий для комплексного благоустройства в 2020 году в рамках нацпроекта «Жильё и... Социум
80
6 августа 2019 17:15
Она не хочет, чтобы её правозащитная деятельность повлияла на судьбу бывшего чиновника, находящегося в колонии. Социум
82
Здравоохранение
6 августа 2019 19:12
Ильдар Шакуров - главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии... Здравоохранение
17
6 августа 2019 16:09
С мая 2019 года налажена регулярная телемедицинская связь между Сызранью и Самарой. Здравоохранение
112
6 августа 2019 12:16
Пройдет встреча главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера с населением Приволжского района. Здравоохранение
192
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14155
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14163
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14298
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
440
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
270
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
431
Образование
5 августа 2019 16:43
Ряды студентов опорного университета пополнились почти на полторы тысячи человек. Образование
3717
2 августа 2019 12:44
Им стал Геннадий Котельников. Образование
337
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
772
Культура
6 августа 2019 17:30
Посвященной 55-летию работы в Самарском областном художественном музее Татьяны Петровой. Культура
89
6 августа 2019 12:55
До индивидуального собеседования дошли 17 человек. Культура
201
4 августа 2019 18:14
Автору и исполнителю песен в жанре русский шансон было 84 года. Культура
659
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14916
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14408
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1106
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1588
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
372
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
675
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
446
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
569
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
504
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
403
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
480
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
818
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
817
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
745
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
936
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
947
Мероприятия