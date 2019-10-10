Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

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"Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой", — добавил он.Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром она вылетела в Москву.О задержании стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту без объяснения причин у нее изъяли паспорт.Женщина не стала сообщать в диппредставительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".Второго октября россиянку арестовали. Как рассказала мать журналистки, ей инкриминировали работу на израильские спецслужбы, за что в Иране грозит до десяти лет тюрьмы.Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии пояснил, что задержание не связано со шпионажем — были проблемы с визой.