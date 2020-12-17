Определены имена лауреатов премии Главы Самары «Мир равных возможностей»

136

В Самаре подвели итоги конкурса на присуждение премии главы Самары «Мир равных возможностей» за 2020 год.

«Человек с ограниченными возможностями здоровья имеет равные права на участие во всех сферах жизни общества. Наиболее активным гражданам, достигшим результатов в той или иной сфере деятельности, Администрацией города ежегодно вручается Премия Главы, что является стимулом быть равным среди равных. Уверенна, что Самара может гордиться таким количеством талантливых людей. Премия также позволяет привлечь внимания к проблемам людей с инвалидностью, защите их достоинства, прав и благополучия», - подчеркнула Ирина Гриднева, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.

Данная премия уже в течение девяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям общественных организаций инвалидов, проявивших высокую социальную активность. Всего за эти годы было подано 265 заявок на присуждение премии. В этом году из 51 претендента комиссией было отобрано 18 участников в шести номинациях.

Так, в номинации «Общественная деятельность» наград удостоены руководитель студии «ЗD-инклюзия» Лавренов Алексей Николаевич, руководитель первичной организации Кировской общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Власкина Татьяна Алексеевна, экс-председатель городской организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Черникова Светлана Ивановна.

В номинации «Литература и искусство» - член Кировской районной общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Белая Александра Ильинична, член совета по культурно-массовой работе при бюро Самарской городской общественной организации Всероссийского общества слепых Подобедов Олег Анатольевич, концертмейстер детских образцовых художественных коллективов – ансамбля русской песни «Таусень» и фольклорного ансамбля «Услада» в детской школе искусств № 11 Петров Дмитрий Петрович.

Лауреатами в номинации «Образование и наука» в этом году стали учитель информатики школы № 81 Соргин Сергей Дмитриевич, член общества инвалидов Советского района, волонтер в дом ветеранов завода «Прогресс» Филина Нина Федоровна, учитель физики Лицея авиационного профиля № 135 Гридина Инга Сергеевна.

В номинации «Предпринимательская, производственная и научно – рационализаторская деятельность» отмечены электромонтажник - схемщик ООО «Самараавтожгут» Симонов Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель, член общества инвалидов Советского района Мухина Лариса Валентиновна, председатель Самарской городской общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Бариль Инна Павловна.

Лидерами в номинации «Техническое и народное творчество» стали администратор социальных групп студии «3D-инклюзия» Смирнова Ксения Сергеевна, председатель первичной организации Ленинской районной общественной организации инвалидов Дементьева Лидия Владимировна, аниматор, мультипликатор, художник Зиньков Алексей Анатольевич.

В номинации «Физическая культура и спорт» наградили двукратную Чемпионку России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (многократная рекордсменка России) Костину Яну Николаевну, абсолютного чемпиона России по парашютному спорту среди инвалидов по классическому парашютизму Глухова Владимира Николаевича, а также парасноубордиста, призера Кубка России по парасноуборду Новикова Сергея Николаевича, передает пресс-служба горадминистрации.