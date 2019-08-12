Ольга Гальцова проведёт личный приём жителей Кинель-Черкасского района

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Выезд в Кинель-Черкасский район начнётся с рабочего совещания по разрешению вопроса обеспечения горячим водоснабжением жителей поселка Подгорный м.р. Кинель-Черкасский. Граждане живут без централизованного горячего водоснабжения с 2011 года. В поселке Подгорный расположены 23 многоквартирных дома, 604 квартиры. Органами власти рассматривались несколько вариантов восстановления горячего водоснабжения, однако вопрос не разрешён до сих пор.В ходе рабочего совещания с участием Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, представителей министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, главы района Сергея Радько, главы поселения Юрия Шурасьева, а также инициативной группы граждан планируется определить конкретные меры по разрешению проблемной ситуации в целях восстановления нарушенных прав граждан.Далее Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, сотрудники аппарата проведут прием граждан в с. Кинель-Черкассы. На прием записались 24 человека по различным темам: отказ в инвалидности, невыплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка, пенсионные вопросы, проблемы ЖКХ и благоустройства, длительность предоставления жилья по программам для молодой семьи и по очереди на улучшение жилищных условий, передает пресс-служба УПЧ в СО.