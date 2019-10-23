Областная библиотека приглашает подготовиться и поучаствовать в Географическом и Большом этнографическом диктантах

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Осенью 2019 года проводятся две традиционные международные просветительские акции:Одной из площадок для проведения акций станет Самарская областная универсальная научная библиотека.Накануне проведения масштабных акций библиотека проводит не менее масштабную подготовку к ним. Совместно с Самарским областным отделением Русского Географического Общества и Самарским государственным институтом культуры в преддверии диктантов организованы открытые географические и этнографические уроки – встречи с известными краеведами, авторами книг и статей о Самарском крае.В рамках подготовки к этнографическому диктанту кандидат исторических наук, доцент, эксперт по народной культуре Тамара Ведерникова провела в библиотеке лекцию «Этнография народов Волго-Уральского региона». В продолжение программы подготовки состоятся открытые географические уроки:19 октября в 13:00 в зале периодических изданий СОУНБ состоится лекция Игоря Павловича «Современный фольклор и проблема неучтенных природных и природно-исторических памятников Самарской области».26 октября в 13:00 в отделе искусств СОУНБ пройдёт лекция Сергея Савина «Грузия. Кавказ. Восхождение на гору Килиманджаро».Напоминаем также, что в преддверии международных акций в малом выставочном зале СОУНБ можно посетить комплексную книжно-иллюстративную выставку «Это – Родина моя». Представленные на выставке издания позволят посетителям оценить уровень собственной географической и этнографической грамотности, обогатиться новыми знаниями о природных объектах России и народах, проживающих на ее просторах.Желающие проверить свои знания в области географии могут обратиться в информационно-библиографический отдел (335-66-35), где им предложат пройти онлайн тестирование для подготовки к географическому диктанту, ответить на вопросы викторин, кроссвордов и проверить правильность ответов с помощью ресурсов отдела, а также собрать уникальный деревянный пазл «Карта России».Выставка продлится до 5 ноября.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.