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Новости /  Общество /  Социум  

Новокуйбышевские предприятия включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

21 сентября 2019 18:53
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На сегодняшний день заявки на участие в национальном проекте поданы двумя предприятиями ООО «РСУ Поиск» и ООО «НОВА».
20 сентября 2019 года в рамках рабочей поездки в городской округ Новокуйбышевск министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов провел личный прием граждан, пообщался с представителями промышленных, обсудив проблемы и возможные пути их решения. Один из них — участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.

«Чтобы сохранять высокую конкурентоспособность на мировом рынке, повысить рентабельность, помимо технической оснащенности, предприятия должны грамотно использовать все имеющиеся ресурсы, системно повышая производительность. Поэтому национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» – один из важнейших для нашего промышленного региона», — сказал Михаил Николаевич.

На сегодняшний день заявки на участие в национальном проекте поданы двумя предприятиями ООО «РСУ Поиск» и ООО «НОВА». Компаниям необходимо пройти отбор Федерального центра компетенций и заключить соглашение с областным минпромторгом.В дальнейшем адресная поддержка предприятий будет осуществляться в виде квалифицированной помощи экспертов-тренеров ФЦК и РЦК. Они будут проводить обучение сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.

В настоящее время 74 самарских предприятия выразили желание принять участие в проекте. Всего до конца 2024 года в губернии к проекту планируется привлечь свыше 250 предприятий.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на расширенном заседании правительства,17 сентября, отметил, что невозможно без роста производительности труда на предприятиях региона сформировать конкурентоспособный экономически устойчивый промышленный комплекс. Кроме того, за этой задачей стоит создание рабочих мест и достойной заработной платы: «В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно использует преимущества»,– отметил глава региона.

Принять участие в проекте на безвозмездной основе может любое предприятие Самарской области с размером выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, работающее в сфере сельского хозяйства, транспорта, строительства, обрабатывающего производства и жилищно-коммунального хозяйства. Для включения в реестр необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф квалифицированных экспертов в области организации бережливого производства, оптимизации технологических процессов и обучения работников, что приведет к повышению производительности труда в течение первого года минимум на 10%.

Также в этот день по поручению главы региона Михаил Жданов провел личный прием граждан, пообщался с представителями промышленных предприятий округа, обсудив проблемы и возможные пути их решения. Один из них — участие в нацпроекте, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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21 сентября 2019  18:53
На сегодняшний день заявки на участие в национальном проекте поданы двумя предприятиями ООО «РСУ Поиск» и ООО «НОВА».
Новокуйбышевские предприятия включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
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