Названа причина смерти большинства пассажиров в сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево
17 октября 2019 13:34
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— По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика, — заявил Ложис.
Он добавил, что пассажиры даже не успели расстегнуть ремни безопасности и погибли, находясь в креслах.
Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
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