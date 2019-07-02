Начальник КбшЖД Рашид Сайбаталов встретился с депутатом Госдумы Александром Хинштейном

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Сегодня прошла рабочая встреча начальника Куйбышевской железной дорогис депутатом Государственной думы от СамарскойобластиВ ходе встречи обсуждалась реализация новых сервисов, предоставляемых Куйбышевской железной дорогой грузоотправителям и пассажирам регионовобслуживания. В частности, речь шла о регулярных ускоренных контейнерных поездах, об организации ускоренного пассажирского сообщения Самара –Тольятти и интеграции железнодорожного и городского транспорта в единую транспортную сеть региона путем создания и обустройства транспортно–пересадочных узлов.Александр Хинштейн, являющийся заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, указал,что вблизи железнодорожной инфраструктуры в районе платформы Пятилетка функционирует более 100 торговых контейнеров, незаконно занимающихземельные участки. Участки находятся в полосе отвода железной дороги и факт незаконного их использования вызывает большую обеспокоенность с точкизрения транспортной безопасности. В связи с этим, депутатом было предложено Куйбышевской железной дороге инициировать освобождение данных земельных участков от торговых контейнеров.Рашид Сайбаталов, говоря о перспективах развития пригородного пассажирского движения и интеграции всех видов транспорта в единую региональную транспортную сеть, в свою очередь, отметил, что платформа Пятилетка и прилегающая к ней территория являются частью планируемого транспортно-пересадочного узла. В ходе работы по его созданию, совместно с муниципальными и региональными органами власти, будут соблюдены все требования транспортной безопасности и, безусловно, решен вопрос правомерности использования земельных участков в полосе отвода железной дороги как юридическими, так и физическими лицами.Участники встречи, отметив важность затронутых вопросов в развитии экономического потенциала региона и повышении транспортной доступности длянаселения, договорились совместными усилиями решать возникающие проблемы, передает пресс-служба КбшЖД.