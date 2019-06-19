На встрече жителей с главой Самары Еленой Лапушкиной обсудили развитие микрорайона «Новая Самара»

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Жители «Новой Самары» обратились к главе с просьбой помочь в решении нескольких важных вопросов. Первое – это развитие социальной инфраструктуры. В микрорайоне уже построили и ввели в эксплуатацию детский сад, но сейчас ещё необходимы поликлиника и школа. На встрече стало известно, что место для строительства образовательного учреждения уже выбрано и подготовлено. Работы по возведению здания начнутся уже в третьем квартале текущего года, а в конце 2020 года объект будет сдан в эксплуатацию. Школа сможет принимать 1200 детей в смену, её проект не будет типовым, его разрабатывали индивидуально для микрорайона.Несмотря на то, что строительство поликлиники необходимо и востребовано жителями, у многих из них вызывает вопросы спил зеленых насаждений в рамках подготовки участка для возведения объекта.Как пояснил генеральный директор фирмы-застройщика Николай Коньков, сейчас вырубка деревьев не производится, работы завершены три года назад и производились в соответствии с порубочными билетами.Производить строительство поликлиники позволяет и зона этого земельного участка Ж-4 (допускается жилая застройка этажностью 5-16 этажей).Учитывая интересы инициативной группы жителей, обеспокоенных уменьшением площади зеленой зоны, в качестве компромиссного решения застройщик предложил выделить в центре микрорайона участок, чтобы обустроить на этом месте парк.Помимо этого, по словам Николая Конькова, застройщик компенсирует вырубленные деревья высадкой новых. Так, вместо шести сосен было высажено 70 деревьев, в числе которых голубые ели и горные сосны. Всего в микрорайоне за время строительства высажено более тысячи зелёных насаждений, включая деревья, кустарники и многолетние цветы.Также застройщик пообещал в ближайшее время выделить помещение под размещение офиса врача общей практики.Глава города Елена Лапушкина предложила ещё раз проверить наличие всех разрешительных документов. На работы по спилу деревьев в микрорайоне «Новая Самара» наложили мораторий до окончания проверочных мероприятий.«От Администрации города мы обратимся в природоохранную прокуратуру и в прокуратуру города, чтобы ведомства проверили законность вырубки деревьев. Мы договорились, что жители, члены инициативной группы, покажут экспертам, где, по их мнению, идут противоправные действия, о какой территории идёт речь, - подчеркнула Елена Лапушкина, подводя итог встречи. - Мы убедились, что жители Новой Самары очень активны и неравнодушны к тому, что происходит на их территории. Прошу представителей застройщика выстроить диалог с людьми и выработать единую позицию с учетом мнения всех сторон для успешного развития района», передает пресс-служба горадминистрации.