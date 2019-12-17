На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
17 декабря 2019 23:30
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Национальный календарь событий - федеральный проект о лучших туристических событиях России,
20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2020 года».
Онлайн-голосование на официальном сайте Национального календаря событий продлится до 21 декабря.
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