На набережной Самары в День защитника Отечества была развернута выставка МЧС

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23 февраля в День защитника Отечества Главным управлением МЧС России по Самарской области на набережной Волги была развернута тематическая выставка, на которой представили современные образцы пожарно-спасательной техники, развернут пневмокаркасный модуль со снаряжением пожарно-спасательных подразделений, сообщает облМЧС.Среди техники был представлен современный пожарный спасательный Автомобиль на базе шасси Изудзу, основное целевое назначение которого является доставка пожарных, спасателей и комплекта пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к местам пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения проведения спасательных и неотложно-восстановительных работ при их ликвидации. Данная техника сочетает в себе 2 автомобиля – автоцистерну пожарную и пожарно — спасательный автомобиль. Это компактный, динамичный пожарный автомобиль для современного мегаполиса с уникальной автоматической системой управления двухступенчатым насосом.Посетители выставки смогли увидеть Снегоболотоход «РМ 500–2», который предназначен для транспортировки пострадавших — он не только позволит быстро преодолеть пересеченную местность, но и поможет в других затруднительных ситуациях. Для этого снегоболотоход оснащен лебедкой. Так, если автомобиль увяз в грязи, то спасатели могут применить ее и вытащить транспортное средство. И, конечно, лебедка может помочь при извлечении пострадавших из колодцев и глубоких траншей.

Вниманию посетителей также был представлен Cнегоход «Yamaha «VK10D» - применяется для передвижения в труднодоступных местах при проведении поисково-спасательных работ или других ситуациях, требующих оперативности и мобильности.

Повышенное внимание, оссобено детей, вызвал пожарный робот, созданный для работы в экстремальных условиях, когда обычные методы пожаротушения связаны с угрозой для жизни и здоровья человека. Он - глаза и руки спасателей. Представляет собой самоходное транспортное средство и содержит установленные на ходовую часть корпус, на котором смонтированы бортовая система дистанционного управления и радиотелеметрии, система пожаротушения, бортовая система видеонаблюдения, а также лафетный пожарный ствол с дистанционным управлением. Видеосистема имеет в своем составе две водонепроницаемые телекамеры высокого разрешения с инфракрасной подсветкой. Робот дистанционно управляется с расстояния более 200 метров.

Боевая одежда пожарных (БОП) – одежда, предназначенная для защиты тела пожарного от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий

Дыхательные аппараты со сжатым воздухом "Профи-М" АП и «ОМЕГА 2» - предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях и сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийных работ в различных отраслях народного хозяйства при температуре окружающей среды от -50 до +60oС. Аппарат не изменяет свои технические параметры после пребывания в среде с температурой 200оС в течение 60с и выдерживает воздействие открытого пламени с температурой 800оС в течение 5 секунд.