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Более 200 участников испытывают себя в дисциплине - спринт на дистанции 1,4 км свободным стилем, передает пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайка.





Фото: пресс-служба ГАУ СО УСЦ Чайк

На лыжной базе "Чайка" стартовали Чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам.