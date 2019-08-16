На Маяковском и Некрасовском спусках набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия

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17 августа на Некрасовском спуске в 18.00 выступят «Барабаны «АШЕ»- барабанные ритмы и мастер-класс для зрителей.В 19.00 выступит молодая музыкальная группа «ПОДЗВЁЗДАМИ». Автор песен - самарский музыкант Константин Комаров.Завершит субботний музыкальный вечер в 20.00 выступление популярной самарской группы «Тушь».В субботу на Маяковском спуске в 18.00 мастер-класс и показательные выступления педагогов танцевальной школы «Tribe».В 19.00 продолжит танцевальный вечер латиноамериканскими ритмами танцевальная школа «Dance and Live».18 августа в 18.00 на Некрасовском спуске - выступление ансамбля народных инструментов Волга-folk-band и фолк-проекта БалаLike под руководством лауреата международных конкурсов Дмитрия Буцыкова. Коллективы представят новые программы с участием ведущих академических вокальных исполнителей Самарской области Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Натальи Бондаревой (сопрано). Подарком для жителей и гостей Самары станут выступления талантливых инструментальных исполнителей Валентины Полосиной (скрипка) и Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва). Неповторимый колорит музыкальной программе коллектива придаст звучание армянского дудука в руках Олега Кузнецова. Национальный колорит дополнит блестящий вокал студентки вокального отделения Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова Луизы Барсегян.В 20.00 завершит музыкальный вечер кавер-группа «River bend» с хитами блюза.В воскресенье в 18.00 на Маяковском спуске Самарская федерация ушу представит показательные выступления, а также мастер-классы, на которых все желающие смогут изучить приемы с мечом и веером. Среди спортсменов федерации - победители и призеры престижных международных и всероссийских соревнований. Возраст занимающихся - от 3 до 85 лет.В 19.00 продолжит программу коллектив «Саботаж» (карнавальные барабаны).В 20.00 - мастер-класс и показательные выступления педагогов танцевальной школы «Tribe», передает пресс-служба горадминистрации.