Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
16 сентября 2019 21:00
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На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
Чтобы получить выигранную сумму, ему необходимо обратиться в центр "Столото" в Москве.
Имя удачливого москвича не сообщается.
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