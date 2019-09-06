Минтранс предлагает передать техосмотр официальным дилерам
6 сентября 2019 14:30
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До 2012 года автомобилисты проходили техосмотр в подразделениях ГИБДД. После эти функции передали станциям технического обслуживания, имеющим аккредитацию. Надзорную функцию над такими пунктами ТО передали Российскому союзу автостраховщиков. Но качество работы РСА вызывает вопросы: 80% автомобилистов проходят необходимое ТО без реального осмотра автомобиля, просто заплатив деньги за диагностическую карту – документ, который подтверждает, что можно эксплуатировать документ.
Для прекращения подобной практики было решено ввести фотофиксацию процедуры техосмотра. Операторы будут обязаны снимать процесс осмотра автомобиля с июня 2020 года. На фото должны быть зафиксированы координаты места проведения ТО.
Но Минтранс, вероятно, считает, что этих изменений недостаточно. Глава ведомства, Евгений Дитрих, предлагает передать функции по техосмотру официальным дилерам. Предполагается, что ТО они смогут проводить параллельно с техническим обслуживанием авто.
По статистике за первые 7 месяцев этого года в России произошло 3 423 ДТП по причине технически неисправных автомобилей. Показатель вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этих ДТП было ранено 4 980 человек, погибло 547. Эти показатели выросли на 7,1% и 6,6% соответственно.
Поэтому власти работают над тем, чтобы предпринять и другие меры и заставить автомобилистов проходить ТО. Так, Госдума уже одобрила в третьем и окончательном чтении введение штрафа в размере 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Наличие карты, которая станет электронной, будут проверять с помощью дорожных камер. Водителей без этого документа смогут штрафовать один раз в сутки.
Кроме того, планируется ужесточить и правила техосмотра ТО. Так, недавно появилось предложение обязать сотрудников ТО проверять газобалонное оборудование автомобилей и информацию об этом заносить в диагностические карты.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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