МЧС Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом

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11 января, утром, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом 5 человек, в том числе 2 детей, по адресу: Самара, ул. Гвардейская, д. 24. В Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина госпитализированы мужчина 1988 г.р. и женщины 1967 и 1994 г.р. В Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой госпитализированы мальчики 2019 и 2018 г.р. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Причина происшествия – неисправность газового оборудования (дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода).- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;- заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;- неправильная установка газового оборудования;- слабое крепление шланга;- неполное закрытие крана;- заливание огня водой;- задувание огня сквозняком.Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.- болит, кружится голова;- темнеет в глазах;- шум в ушах;- подкатывает тошнота.- вынести пострадавшего на улицу;- сделать искусственное дыхание;- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.- не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;- горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;- на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьпо единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС