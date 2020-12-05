МЧС СО предупреждает: осторожно, тонкий лед!

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По информации Приволжского УГМС в выходные дни в регионе сохранится аномально холодная погода, температура воздуха местами в ночные часы будет достигать отметки -28ᵒС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания на улице, одеваться теплее и внимательно следить за своим состоянием, не допуская переохлаждения. Будьте осторожны!

В связи с понижением температур на реках области продолжается процесс ледообразования. На реке Сок наблюдается неполный ледостав, на реке Большой Кинель ледостав, полыньи, на реках Самара и Чапаевка – ледостав, на реке Волга в районе г. Сызрань – ледостав, в районе г. Тольятти – неполный ледостав, в районе г. Самара – забереги, в районе с. Зольное – неполный ледостав.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки, а также желающим прогуляться по льду водоемов, воздержаться от выхода на непрочный лед.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.