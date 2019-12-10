МЧС СО: Как вести себя при пожаре в общественном транспорте

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Сегодня, в 06.30 поступило сообщение о пожаре микроавтобуса «Газель» в г.о. Тольятти на бульваре Здоровья. На момент возгорания в микроавтобусе находилось 6 человек, пассажиры и водитель эвакуировались сами. По прибытию пожарно-спасательных подразделений маршрутка была полностью объята пламенем. Для ликвидации пожара привлекались 8 человек, 2 ед. техники.В ноябре подобный пожар произошел в Самаре на улице Красноармейская. Из оперативной сводки следует, что маршрутный автобус «ПАЗ» загорелся в движении. В автобусе находились 8 человек, которые самостоятельно покинули салон до прибытия пожарно-спасительных подразделений. На место вызова привлекались 2 ед. тех. и 9 чел.Причин возникновения подобных событий может быть множество: от неосторожного обращения с огнем, до неполадок в электрооборудовании автотранспорта. Такой пожар по ряду параметров отличается от пожара в здании. Тем не менее, основные правила и требования по пожарной безопасности соблюдаться должны.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае пожара в общественном транспорте:1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте применить для тушения очага пожара огнетушитель и подручные средства.В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов.2. В случае блокировки дверей используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и боковые стекла. При необходимости выбейте стекла обеими ногами (либо твердым предметом). Если Вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере возможности помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым.3. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбравшись из салона, отойдите как можно дальше, т.к. могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электрической сети.4. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в пожарно-спасательную службу по телефону «101». Окажите помощь пострадавшим.Слаженные и оперативные действия позволят быстро покинуть салон горящего автобуса и спасти жизнь людей. А вот паника и некомпетентность могут стать причиной того, что эвакуация людей будет невозможна. Это может привести к жертвам.Помните! Соблюдения правил поведения при пожаре - залог вашей безопасности в экстремальной ситуации.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС