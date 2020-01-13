МЧС СО: лед, особенно на больших водоемах, неоднородный и крайне опасный

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На оперативном совещании, которое традиционно в первый день рабочей недели проводит губернатор Самарской областис членами регионального Правительства, главами муниципальных образований и ведомств, был поднят вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах.Руководитель ГУ МЧС России по Самарской областиотметил: несмотря на то, что в последние дни наблюдается небольшое понижение температуры, однако лед, особенно на больших водоемах, неоднородный и крайне опасный: «Сейчас, в основном, 3 см льда, еще 3 см – снег и вода».При этом колебания температур в предстоящую неделю не окажут существенного влияния на состав и толщину льда. Поэтому решение о запрете организации массовых купаний в проруби на Крещение Господне останется неизменным.«Если одного-двух человек такой лед может выдержать, то на крещенских купаниях, когда на лед одновременно выходят до 100 человек, он однозначно не выдержит», — подчеркнул глава регионального ГУ МЧС.Глава региона поручил профильным министерствам и муниципальным властям совместно с органами МВД и МЧС организовать патрулирование береговых линий, чтобы исключить случаи организации небезопасных мест для купаний, передает пресс-служба облправительства.