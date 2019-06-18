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Новости /  Общество /  Социум  

Лучшие выпускники региона посетят выпускной бал в Кремлёвском Дворце

18 июня 2019 14:20
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Самарскую область в Кремле будут представлять 92 лучших выпускника.
19 июня с железнодорожного вокзала Самары лучшие выпускники общеобразовательных учреждений Самарской области из социально незащищенных семей отправятся на Главный выпускной бал в Кремлёвский Дворец.

Главный выпускной бал в Кремле – событие, на которое мечтают попасть школьники со всей России.

Самарскую область в Кремле будут представлять 92 лучших выпускника.

В Москве ребята пройдут по красной дорожке, ведущей в Кремлевский Дворец, увидят концерт с участием звезд российской эстрады, спорта, культуры.

Праздничный вечер закончится грандиозной дискотекой с участием топовых диджеев, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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