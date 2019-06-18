Лучшие выпускники региона посетят выпускной бал в Кремлёвском Дворце

117

19 июня с железнодорожного вокзала Самары лучшие выпускники общеобразовательных учреждений Самарской области из социально незащищенных семей отправятся на Главный выпускной бал в Кремлёвский Дворец.Главный выпускной бал в Кремле – событие, на которое мечтают попасть школьники со всей России.Самарскую область в Кремле будут представлять 92 лучших выпускника.В Москве ребята пройдут по красной дорожке, ведущей в Кремлевский Дворец, увидят концерт с участием звезд российской эстрады, спорта, культуры.Праздничный вечер закончится грандиозной дискотекой с участием топовых диджеев, передает пресс-служба облправительства.