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Новости /  Общество /  Социум  

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

16 февраля 2020 23:14
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По словам главы Счетной палаты, вирус иммунодефицита представляет для России более серьезную угрозу, чем коронавирус.
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, передает РБК. Об этом сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.

Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России. В стране инфицированы более 1 млн человек, а в 2018 году от СПИДа скончались 37 тыс., написал Кудрин. «В среднем по 100 человек в день», — подсчитал он.

Глава Счетной палаты заявил, что в настоящий момент ВИЧ в России — более реальная угроза, чем коронавирус. Он считает, что Дудь снял нужный фильм.

О планах проверить эффективность мер по борьбе с ВИЧ Счетная палата объявляла и ранее. Ведомство решило проанализировать и другие аспекты деятельности Минздрава, в том числе доступность лекарств.

Документальный фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на его YouTube-канале 11 февраля. В нем говорится о масштабах заболевания в стране, о том, как передается инфекция, о людях, которые живут с ВИЧ, и приводятся мнения экспертов. Видео набрало 11,6 млн просмотров.

В Минздраве ролик оценили положительно. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, в фильме приведено много важной информации и «обращается внимание также на необходимость борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных». Салагай подчеркивает, что ВИЧ — это не приговор. По мнению замминистра, по поводу подачи некоторых фактов в фильме можно поспорить, но это дает людям стимул пройти тест и получить лечение.

Фильм Дудя показали в Госдуме — просмотр организовал первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Он заявил, что ВИЧ — «это важная проблема, о которой надо информировать».

По данным Роспотребнадзора, в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тыс. инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.

К началу 2019 года в мире насчитывалось 35,7 млн человек с вирусом иммунодефицита, сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).


Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»/РБК





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Комментарии


Социум
16 февраля 2020  23:14
По словам главы Счетной палаты, вирус иммунодефицита представляет для России более серьезную угрозу, чем коронавирус.
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
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