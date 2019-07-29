Кинель отметит День рождение и 75-летие присвоение статуса города
29 июля 2019 17:10
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30 июля в 18:00 жителей ждет спектакль - комедия «Свадьба все-таки!» в рамках городского благотворительного проекта «Знакомые лица».
Участие в нем примут депутаты Думы городского округа, работники администрации, руководители муниципальных учреждений. Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на лечение ребенка-инвалида.
Торжественное собрание, посвященное 75-летию присвоения Кинелю статуса города, пройдет 2 августа в 15:00. Представителей градообразующих отраслей наградят по номинациям. Ведущими праздника станут ветераны и молодые представители сфер жизнедеятельности округа.
Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 3 августа.
Начнется день со спортивных мероприятий. В СК «Кинель» пройдет традиционный межмуниципальный турнир по футболу памяти Евгения Бутрова и соревнования по пляжному волейболу. На территории школы №7 восемь команд-участников встретятся на городском молодежном турнире по военно-тактической игре «ЛАЗЕРТАГ». В 10:00 всех жителей приглашают поучаствовать в квест-игре по улицам и переулкам родного Кинеля и поселков Усть-Кинельский и Алексеевка «В ритме города».
Завершится масштабное торжество на площади Мира. Здесь в 18:00 начнется праздничная программа «Город пишет биографию!». Продолжится праздник детским интерактивным театрализованным представлением «Город-это мы!». В 19:45 состоится торжественное открытие арт-объекта, посвященного основанию железнодорожной станции Кинель.
На главной сцене города подведут итоги городских конкурсов. В финале встретятся участники акции «Прессони велосипед», успешно прошедшие отборочный этап. Тех кинельцев, кто больше всех за минуту сделает количество повторов на пресс, ждет главный приз – скоростной велосипед.
Организаторы обещают красивую концертную программу с участием гостей – заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко и поп-группы «Божья коровка».
Завершится праздник красочным салютом, сообщают организаторы мероприятий.
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Комментарии
Социум
29 июля 2019 17:10
Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 3 августа. Социум
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29 июля 2019 17:00
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