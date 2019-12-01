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Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте.Трансляция пройдет в четверг, 5 декабря, в 15.00.Во время прямого эфира глава ведомства расскажет о ситуации на рынке труда региона, востребованных вакансиях, а также о мерах поддержки безработных граждан, людей старшего возраста и молодых специалистов.Задать вопросы спикеру можно во время трансляции либо прямо сейчас в комментариях под анонсом ( https://vk.com/wall-116930_20059 ), передает пресс-служба облправительства.