Илон Маск удалил аккаунт в Twitter
17 июня 2019 20:43
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"Твиттер" позволяет лишь отключить учётную запись через настройки и восстановить её в течение 30 дней, но сообщения на его странице по-прежнему отображаются и аккаунт остаётся в свободном доступе.
— Только что удалил свой аккаунт в "Твиттере", — написал он в микроблоге.
Некоторые его читатели попросили не делать этого.
Стоит отметить, что из-за постов в "Твиттере" у Маска неоднократно возникали проблемы. Например, ранее комиссия США по ценным бумагам и биржам подала в суд на основателя компании Space X из-за того, что он опубликовал важные сведения о компании без предварительного согласования, тем самым нарушив соглашение с регулятором.
Также иногда американский бизнесмен переходил на русский язык, отвечая подписчикам.
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