Губернатор Самарской области вынес решение по вопросу блокировки транспортных карт из-за COVID-19

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Все жители региона смогут беспрепятственно пользоваться общественным транспортом.

В Самарской области не будут блокировать социальные транспортные карты пенсионеров. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Транспортные карты предложили заблокировать для граждан старше 65 лет, чтобы они соблюдали режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, пишет 63.ру.

— Мы проанализировали ситуацию. Около 75 тысяч пожилых граждан активировали социальные транспортные каты в этом месяце. Всего же такие проездные имеют 150 тысяч человек. Мы попытались дозвониться каждому и узнать, какие причины заставляют людей несмотря на рекомендации врачей выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом. Причины разные: это и поездки в поликлиники, походы в магазины, и занятия с внуками. Каждый взрослый человек должен сам принимать решение. Но лучше обратиться за помощью к своим детям или волонтерам, — сказал губернатор.

Правила самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области ужесточили. Кроме того, некоторые организации обязали не пускать пожилых в свои заведения.