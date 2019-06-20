Главный управляющий директор «СКС» Владимир Бирюков примет участие во Всероссийском водном конгрессе

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В течение трех дней состоятся более 30 круглых столов, тематических секций и пленарных заседаний по вопросам повышения эффективности реализации мероприятий в рамках федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Внутренние водные пути» и «Внедрение наилучших доступных технологий». РКС примут участие в трех из них. Генеральный директор Павел Курзаев выступит на круглом столе «Состояние сетевой инфраструктуры водохозяйственного комплекса: оценка и мониторинг потерь воды, технологических и финансовых потребностей для модернизации». Председатель совета директоров РКС Григорий Терян – в инвестиционной сессии «Финансирование инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения». Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам Ольга Кухарева – в сессии «НДТ в коммунальном хозяйстве: комплексная модернизация системы очистки сточных вод на предприятиях ВКХ».Третий год подряд мероприятие проходит под патронажем Спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова в рамках поручения Правительства Российской Федерации при поддержке и участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, полпредов, руководителей субъектов Российской Федерации и региональных органов власти.На выставочной площадке мероприятия состоится демонстрация технологий, оборудования и новых цифровых решений, направленных на защиту, реабилитацию и рациональное использование водных ресурсов; регионы и крупные промышленные водопользователи представят свои природоохранные и экологические достижения. РКС покажет макет водопроводных и очистных сооружений на примере города Петрозаводска.Всероссийский водный конгресс 2019 направлен на повышение эффективности реализации всех федеральных проектов по водным ресурсам, разработанных в рамках выполнения «майских» Указов Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В фокусе межотраслевого и межведомственного обсуждения ключевые мероприятия нацпроекта «Экология» по водным ресурсам: «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Внедрение наилучших доступных технологий», а также «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» в части реализации федерального проекта «Внутренние водные пути», передает пресс-служба "РКС Самара".