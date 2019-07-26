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Новости /  Общество /  Социум  

ГИБДД СО: Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца

26 июля 2019 16:01
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На нескольких выездах из областного центра сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие.
На нескольких выездах из областного центра сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие.

Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца. Передвижение на автомобиле без присутствия номеров,
с неподдающимися идентификации, а также езда с подложными номерами – грубое нарушение норм. Водитель, нарушивший данные правила, привлекается к
административной ответственности и будет нести наказание в соответствии с КоАП РФ.

В целях задержания транспортных средств, представляющих оперативный интерес по линии Госавтоинспекции, сегодня, на территории Самарской области,
сотрудники специализированной роты ГИБДД, полка ДПС  Самары, Госавтоинспекции Красноярского района, при личном участии начальника
ЦАФАП (Центра автоматической фиксации административных правонарушений) майора полиции Александра Башковатова, провели профилактическое
мероприятие с применением группового метода несения службы.

Основная цель мероприятия - предупреждение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с нечитаемыми или видоизмененными, подложными или находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, а также формирование у водителей транспортных средств сознания о высокой степени риска быть задержанными за управление транспортным средством за вышеуказанные правонарушения.

В ходе мероприятия было выявлено 8 транспортных средств, со снятыми с учета государственными регистрационными номерами. У данных автомобилей
были изъяты регистрационные знаки, а водители привлечены к административной ответственности. 

Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ: Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих
идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. А в случае, если на транспортном средстве установлен заведомо подложный государственный регистрационный знак, штраф составит две тысячи пятисот рублей.

Кроме этого, за несколько часов рейда, в отношении водителей было составлено 24 административных материала, за различные нарушения ПДД.

Госавтоинспекция продолжит работу в  данном направлении и подобные совместные рейды станут регулярны. Будьте внимательны на дорогах и не
нарушайте закона, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 
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