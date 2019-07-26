ГИБДД СО: Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца

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Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца. Передвижение на автомобиле без присутствия номеров,с неподдающимися идентификации, а также езда с подложными номерами – грубое нарушение норм. Водитель, нарушивший данные правила, привлекается кадминистративной ответственности и будет нести наказание в соответствии с КоАП РФ.В целях задержания транспортных средств, представляющих оперативный интерес по линии Госавтоинспекции, сегодня, на территории Самарской области,сотрудники специализированной роты ГИБДД, полка ДПС Самары, Госавтоинспекции Красноярского района, при личном участии начальникаЦАФАП (Центра автоматической фиксации административных правонарушений) майора полиции Александра Башковатова, провели профилактическоемероприятие с применением группового метода несения службы.В ходе мероприятия было выявлено 8 транспортных средств, со снятыми с учета государственными регистрационными номерами. У данных автомобилейбыли изъяты регистрационные знаки, а водители привлечены к административной ответственности.Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ: Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующихидентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. А в случае, если на транспортном средстве установлен заведомо подложный государственный регистрационный знак, штраф составит две тысячи пятисот рублей.Кроме этого, за несколько часов рейда, в отношении водителей было составлено 24 административных материала, за различные нарушения ПДД.Госавтоинспекция продолжит работу в данном направлении и подобные совместные рейды станут регулярны. Будьте внимательны на дорогах и ненарушайте закона, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.