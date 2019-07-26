ГИБДД СО: Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца
26 июля 2019 16:01
66
Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца. Передвижение на автомобиле без присутствия номеров,
с неподдающимися идентификации, а также езда с подложными номерами – грубое нарушение норм. Водитель, нарушивший данные правила, привлекается к
административной ответственности и будет нести наказание в соответствии с КоАП РФ.
В целях задержания транспортных средств, представляющих оперативный интерес по линии Госавтоинспекции, сегодня, на территории Самарской области,
сотрудники специализированной роты ГИБДД, полка ДПС Самары, Госавтоинспекции Красноярского района, при личном участии начальника
ЦАФАП (Центра автоматической фиксации административных правонарушений) майора полиции Александра Башковатова, провели профилактическое
мероприятие с применением группового метода несения службы.
Основная цель мероприятия - предупреждение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с нечитаемыми или видоизмененными, подложными или находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, а также формирование у водителей транспортных средств сознания о высокой степени риска быть задержанными за управление транспортным средством за вышеуказанные правонарушения.
В ходе мероприятия было выявлено 8 транспортных средств, со снятыми с учета государственными регистрационными номерами. У данных автомобилей
были изъяты регистрационные знаки, а водители привлечены к административной ответственности.
Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ: Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих
идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. А в случае, если на транспортном средстве установлен заведомо подложный государственный регистрационный знак, штраф составит две тысячи пятисот рублей.
Кроме этого, за несколько часов рейда, в отношении водителей было составлено 24 административных материала, за различные нарушения ПДД.
Госавтоинспекция продолжит работу в данном направлении и подобные совместные рейды станут регулярны. Будьте внимательны на дорогах и не
нарушайте закона, передает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 июля 2019 16:30
27 и 28 июля на Маяковском и Некрасовском спусках продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце... Социум
36
26 июля 2019 16:10
По подозрению в совершении данного преступления стражами правопорядка была задержана уроженка Молдовы 1987 года рождения, которая признала свою вину. Социум
52
26 июля 2019 16:01
На нескольких выездах из областного центра сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие. Социум
63
Здравоохранение
26 июля 2019 13:18
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
134
26 июля 2019 09:58
Грибы не всегда грибы имеют очевидные различия. Здравоохранение
229
25 июля 2019 19:13
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве... Здравоохранение
374
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14094
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14116
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14278
Туризм
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
153
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
275
24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
260
Образование
26 июля 2019 12:53
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Образование
153
26 июля 2019 09:10
Какие изменения предлагают внести в закон об образовании. Образование
689
25 июля 2019 13:48
Вузу отказали в аккредитации образовательной деятельности именно по этой группе профессий. Образование
357
Культура
26 июля 2019 09:44
Мероприятия пройдут в рамках общественного проекта «Культурное сердце России». Культура
184
24 июля 2019 21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни. Культура
389
23 июля 2019 12:58
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
457
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14862
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14371
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1068
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1545
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
371
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
274
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
465
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
410
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
318
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
462
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
758
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
665
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
868
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
875
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
589
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
912
Мероприятия