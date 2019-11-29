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Форум «Будущее наступает сегодня» собрал в Самаре ведущих футурологов мира
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Новости /  Общество /  Социум  

Форум «Будущее наступает сегодня» собрал в Самаре ведущих футурологов мира

29 ноября 2019 15:50
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Открыла форум цифровой аватар Сбербанка Елена – виртуальная телеведущая, созданная с помощью синтеза речи, мимики и нейросетей.
В Самаре состоялся форум «Будущее наступает сегодня», который собрал ведущих экспертов мировой футурологи. В рамках встречи участники смогли заглянуть в будущее и узнать о том, каким наш мир будет уже через 5, 10, 20 лет, о фундаментальных, прикладных разработках будущего, которые можно превратить в бизнес - проекты.

Организатором мероприятия стал к ПАО Сбербанк, чьи наработки в сфере цифровизации легли в основу многих программ национального проекта «Цифровая экономика».

Открыла форум цифровой аватар Сбербанка Елена – виртуальная телеведущая, созданная с помощью синтеза речи, мимики и нейросетей. Елена представила спикеров и погрузила гостей в мир будущего.

Томас Фрей, главный футуролог Института ДаВинчи и лучший лектор о будущем по версии Google, представил свою теорию о том, как в будущем изменится образовательный процесс, какие профессии исчезнут, а какие, наоборот, появятся. По мнению ученого, быстроменяющаяся реальность заставляет человечество искать новые возможности для развития. Нас ждет появление новых средств производства и видов промышленности.

Психологическими и моральными аспектами человека в будущем поделился Курт ван Менсвурт художник и философ, наиболее известный своими работами по философской концепции Next Nature. Он отмечает, что любому живому организму требуется порядка 5% своей жизненной энергии на постоянное самообновление. Так же должно происходить и в экономике любой страны: государство должно направлять не менее 5% своих ресурсов на
совершенствование технологий, развитие прогресса. По мнению Курта, в будущем высокие технологии будут так же естественны, как использование алфавита или приготовление пищи.

Завершил панельную дискуссию Владимир Пирожков — ведущий российский и европейский дизайнер – футуролог, руководитель инжинирингового центра
прототипирования «Кинетика», общественный советник Губернатора Самарской области.

Футуролог рассказал, как изменится мир в связи с активным развитием систем искусственного интеллекта и технологий. По словам Пирожкова, в будущем появятся совершенно новые высокотехнологичные профессии такие, как диспетчер стайных полетов, креативный инженер полного цикла, молекулярный диетолог, дизайнер дополненной реальности, архитектор генома и другие. Уже через 10 лет появится летающий транспорт, управлять которым могут роботы - беспилотники. Ученый прогнозирует, что в будущем роботы будут работать рядом с людьми во всех сферах экономики, при этом они не заменят креативные профессии, где важны эмоции и креатив.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка: «Быстроменяющаяся реальность задает совершенно новый взгляд на привычные вещи.
Технологии уже полностью изменили наш мир, и очевидно, что этот тренд будет расти. Курс на цифровизацию предполагает поиск новых возможностей для развития, и, чтобы быть на шаг впереди, быть конкурентоспособным, и предпринимателем, и компаниям важно уметь прогнозировать изменения и работать с информацией. Клиентам Сбербанка представилась уникальная возможность познакомиться с виденьем трендов будущего от ведущих мировых футурологов».

Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи:
«В России определены 10 сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, нейротехнологии и т.д., которые олицетворяют будущее. Они должны повсеместно внедряться — и в государственные учреждения, и в промышленные предприятия. Эти платформы увязывают и потребителей, и поставщиков, и государственные органы, и чтобы сегодняшнее «бумажное», аналоговое пространство не тормозило прогресс, максимум решений должны готовиться и приниматься в цифровом формате. Речь идет, к примеру, о риелторских услугах, нотариате, здравоохранении — с использованием
искусственного интеллекта множество процессов протекают в десятки и сотни раз быстрее», передает пресс-служба облправительства. 
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