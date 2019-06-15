Елена Лапушкина вручила самарцам Почётные знаки «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность»
15 июня 2019 15:40
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Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются граждане, являющиеся родителями (одним из родителей), либо иными законными представителями, проживающие на территории городского округа Самара, воспитавшие (воспитывающие) двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющие достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве.
Сразу пять самарских семей в этом году были награждены Почётным знаком «За заслуги в воспитании детей»: Юлия и Михаил Григорьевы, Одига и Ербулат Ксюповы, Юлия и Андрей Кудряшкины, Наталья и Александр Наянзины, Екатерина и Дамир Юнушевы. Их дети занимаются наукой, творчеством, спортом и добиваются высоких результатов. Среди них и члены областных спортивных сборных, и победители музыкальных, танцевальных и художественных конкурсов разного уровня, и победители школьных научных олимпиад.
Почетным знаком «За самоотверженность» награждаются граждане, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Почётным знаком «За самоотверженность» были награждены два сотрудника самарской полиции – Евгений Идрисов и Ваграм Асрян. Евгений участвовал в операции по задержанию преступника, который оказывал серьёзное сопротивление. Полицейский спас жизнь своего товарища, своевременно оказав ему медицинскую помощь. А кинолог Ваграм, действуя с риском для собственной жизни, смог обезвредить собаку породы Алабай, которая могла причинить серьёзный вред жителям посёлка Зубчаниновка. Оба полицейских ответственные родители, каждый воспитывает троих детей. А Ваграм Асрян, кроме знака, получил в подарок и мягкую игрушку, ведь его третий ребёнок родился совсем недавно, 10 июня.
«Дорогие друзья! Такие люди как вы – основа благополучного будущего Самары. Вручение наград сегодня – это общественное признание вашего вклада в укрепление института семьи, это благодарность за следование принципам долга и чести. Вы образец для ваших детей и всех жителей города. Я уверена, вам удастся вырастить достойных самарцев, которым мы без сомнений доверим будущее нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, сил и благополучия! Пусть вашему примеру последует ещё не одно поколение наших горожан!» - поздравила награждённых Глава города Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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