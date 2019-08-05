Эксперт Общественного совета при Департаменте транспорта поехал на автобусе 41 маршрута в качестве тайного пассажира

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Эксперт Общественного совета при Департаменте транспорта Александр Медведев одним из первых поехал на автобусе 41 маршрута в качестве тайногопассажира и оценил качество работы сотрудников «Самара Авто Газ».Наблюдая за работой персонала, Александр Медведев отметил, что претензий к сотрудникам предприятия не возникло: «Остановки объявляются вовремя, обилечивание производится качественно и быстро, сам я воспользовался бесконтактным способом оплаты проезда – это достаточно удобно».- В первые дни акции мы получили более 50 заявок на участие от пассажиров – это показатель активной гражданской позиции, - заявил заместительруководителя службы организации пассажирских перевозок ООО «Самара Авто Газ» Игорь Сидоренко.Напомним, что в акции могут принять участие не только члены Общественного совета, но и сами пассажиры – граждане, достигшие совершеннолетнего возраста. Для участия необходимо направить заявку на электронную почту samaraavtogaz@mail.ru. В ответ будет направлена подробная анкета., передает пресс-служба ООО «Самара Авто Газ».Фото: пресс-служба ООО «Самара Авто Газ