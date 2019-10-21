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Новости /  Общество /  Социум  

Два 12-летних мальчика доехали автостопом из Мурманской области в Петербург

21 октября 2019 23:10
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Мальчики пропали еще 18 октября, на их поиски были брошены силы правоохранителей и волонтеров
Двоих 12-летних мальчиков из Мончегорска Мурманской области обнаружили после обширных поисков на заправке в Петербурге, куда они добрались на попутных машинах, сообщили в региональном СУ СК России, передает РИА Новости.

"Сегодня (в понедельник) в вечернее время несовершеннолетние были задержаны на одной из АЗС на Московском шоссе города Санкт-Петербурга. Установлено, что до Петербурга они добрались с попутными водителями", - сообщили в ведомстве.

Мальчики пропали еще 18 октября, на их поиски были брошены силы правоохранителей и волонтеров. Следователи опросили близких родственников несовершеннолетних, одноклассников, отработали круг общения мальчиков. Кроме того, была изучена переписка в социальных сетях, опрошены лица, с которыми мальчики общались последними.

"Благодаря проделанной работе установлено, что несовершеннолетние покинули Мурманскую область и направились в сторону Санкт-Петербурга. С целью установления места их нахождения в местные подразделения оперативных служб полиции и Следственного комитета России направлены поручения, ориентирующие на поиск детей", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что мотивы маленьких путешественников устанавливаются, ребята преодолели больше 1,3 тысячи километров. До приезда родителей мальчиков поместят в спецприемник. 
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Комментарии



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