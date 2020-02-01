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Новости /  Общество /  Социум  

До конца ночи и утром 2 января местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее

1 февраля 2020 22:12
127
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности.

До конца ночи и утром 2 января местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии


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