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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров проводит большую встречу с молодежным активом СО

15 октября 2019 13:29
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Губернатор Дмитрий Азаров проводит большую встречу с молодежным активом СО. Это молодежное Правительство и Парламент губдумы, избирательная комиссия, а также финалисты и победители "Лидеры России". Словом, это ребята, которые уже сегодня активно участвуют в полит.жизни региона.

Напомним, по поручению Губернатора активизирована работа с молодежным правительством. Все министры регионального кабмина проводят регулярные встречи со своими «молодежными альтер эго», ребята участвуют в ключевых проектах, таких как форум "IВолга", "ProKaдры", "Студент года".

При этом все ребята проявляют себя в учебе, науке, спорте, общественной деятельности, волонтерстве.

«Для меня крайне важно понимать, зачем вы пришли в молодёжное правительство, парламент. От этого очень многое зависит в нашем взаимодействии, определении целей. Главная задача, которая стоит перед правительством региона, передо мной - подбор компетентных, неравнодушных людей при формировании команды региона в самом широком смысле этого слова. Это не только работа в Правительстве, в администрации, в муниципалитетах...», - отметил Дмитрий Азаров.

«Вместе с победителями конкурса "Лидеры России" мы поставили задачу создать такую систему, которая позволит вовлекать людей энергичных, желающих менять мир к лучшему, в совместную работу, давать им возможность совершенствовать свои знания, навыки и приобретать новые компетенции»

«Сегодня мне важно понять, что уже вам удалось сделать, вместе найти ответ на вопрос «зачем?», вместе определить цели, а дальше - создали первые, базовые условия для их достижения», - подчеркнул губернатор.

 Ключевой задачей своей работы в молодежном правительстве и парламенте ребята видят поддержку и популяризацию нацпроектов, донесение их сути до молодежной аудитории. Участники даже смонтировали несколько видеороликов о том, как они видят нацпроекты.

Губернатор желание ребят поддержал: 

«Зачастую участие или не участие в нацпроекте, вовлеченность людей, в том числе молодежи, связано с тем, что им многое не понятно: разговоров много, а конкретики нет. Мы,разговаривая в отраслевой терминологии, подчас считаем, что все внятно людям объясняем, а это не так. Помогите нам, дойдите до людей, объясните, зачем нужно их активное участие в нацпроектах. Без такого понимания рассчитывать, что люди будут вовлечены в реализацию всех нацпроектов, что появится эмоциональный отклик, невозможно. Поможете? Договорились!»
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Комментарии



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