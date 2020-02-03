Десантники Ульяновского соединения ВДВ совершили марш – бросок из Ульяновска в Самару

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Сыны Маргелова прошли сложный маршрут, так как он проходил в основном по реке Волге – матушке, в непростых погодных условивиях. Основную часть маршрута, личный состав команды передвигался на лыжах, а на наиболее сложных участках и там, где отсутствовал снежный покров, передвигался в пешем порядке.Команду возглавляет командир разведывательной роты, гвардии капитан Александр Ладинский, неоднократно награждённый государственными и ведомственными наградами. В состав команды входят лучшие военнослужащие разведывательной роты 31 бригады ВДВ. Из них 28 являются участниками контртеррористических операций на Северном Кавказе, международных учений и десантирования на Северный полюс.Город приветствовал участников марш – броска в парке Победы у вечного огня. Десантники провели патриотическое мероприятие на площади парка: провели торжественный митинг, возложили цветы к стеле Героям Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия десантники продемонстрировали показательные выступления приёмов рукопашного боя.На торжественном митинге, посвящённому памяти воинов Великой Отечественной войны выступили: Глава администрации Советского района города Самара, ветеран Великой Отечественной войны - участник Сталинградской битвы, ветераны Воздушно – десантных войск и общественных организаций, а также заместитель командира 31 бригады Ульяновского соединения ВДВ по военно – политической работе гвардии подполковник Андрей Сахаров, который отметил: «в этом году в России отмечают очень много знаковых событий. Это и 75 - летие Победы в Великой Отечественной войне и 90 лет образования Воздушно - десантных войск. В честь данных памятных событий, в соответствии с решением командующего Воздушно – десантными войсками генерал – полковника Андрея Сердюкова, в соединениях Воздушно – десантных войск проводится беспрецедентный марш – бросок по городам Героям и городам воинской славы, в которых спланированно проведение командами - участницами военно – патриотических и памятных мероприятий.»В дальнейшем десантники посетили муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара, «Дворец Ветеранов», где познакомились с уникальными музейными экспозициями посвящёнными узникам концентрационных лагерей Второй Мировой войны.Завтра гвардейцы отправятся в путь по маршруту марш – броска в ходе которого им предстоит преодолеть не одну сотню километров, передает пресс-служба ЦВО.