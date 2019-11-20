Чапаевский центр тестирования ГТО претендует на Национальную спортивную премию

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Национальная спортивная премия проводится Минспортом РФ с 2010 года и приурочена к подведению итогов года. Определяются лауреаты по 11номинациям (спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные школы, организации, объекты и т.д.). Номинанты проходят отбор в 3 этапа – региональный, всероссийский, финальный. Окончательное решение принимает экспертная комиссия с учетом народного голосования. Победители получают премию в 1 млн рублей.Одна из номинаций - «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году в числотрех финалистов вошел Центр тестирования ГТО МБУ «Физкультурно-спортивного центра г.о. Чапаевск», который выиграл региональный отбор и успешно прошел всероссийский этап.Сейчас на сайте премии проводится народное голосование за лауреатов.Для того, чтобы проголосовать, необходимо:1. Зайти на сайт https://www.sport-premia.ru/vote2/kompleks-gto-put-k-zdorovyu-i-uspekhu/2. Выбрать номинанта3. Вести адрес своего email4. В почтовом ящике подтвердить регистрацию5. На странице с голосованием подтвердить выбор номинантаГолосовать можно ежедневно (1 раз в сутки с 1 email, без повторного подтверждения email).Лауреаты премии будут объявлены 12 декабря в Москве, передает пресс-служба облправительства.