Чапаевский центр тестирования ГТО претендует на Национальную спортивную премию

Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Станислав НОВИКОВ: «В ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек»
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений.
Новый детский сад заработает в Кошкинском районе области уже в декабре
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.
Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.
Расселение из ветхого и аварийного жилья в СО: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры
В бюджет Самарской области поступит 1,56 млрд рублей.
СО получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов ПФО
сегодня  Среда, 20 ноября, 15:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/11:
USD 63.77
0.02
EUR 70.63
0.1
Новости /  Общество /  Социум  

Чапаевский центр тестирования ГТО претендует на Национальную спортивную премию

20 ноября 2019 14:28
73
Сейчас на сайте премии проводится народное голосование за лауреатов.
Объявлены финалисты Национальной спортивной премии, которую присуждает Министерство спорта Российской Федерации. В номинации по лучшей организации внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в число трех претендентов на победу вошел Центр тестирования ГТО Чапаевска.

Национальная спортивная премия проводится Минспортом РФ с 2010 года и приурочена к подведению итогов года. Определяются лауреаты по 11
номинациям (спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные школы, организации, объекты и т.д.). Номинанты проходят отбор в 3 этапа – региональный, всероссийский, финальный. Окончательное решение принимает экспертная комиссия с учетом народного голосования. Победители получают премию в 1 млн рублей.

Одна из номинаций - «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году в число
трех финалистов вошел Центр тестирования ГТО МБУ «Физкультурно-спортивного центра г.о. Чапаевск», который выиграл региональный отбор и успешно прошел всероссийский этап.

Сейчас на сайте премии проводится народное голосование за лауреатов.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо:

1. Зайти на сайт https://www.sport-premia.ru/vote2/kompleks-gto-put-k-zdorovyu-i-uspekhu/
2. Выбрать номинанта
3. Вести адрес своего email
4. В почтовом ящике подтвердить регистрацию
5. На странице с голосованием подтвердить выбор номинанта

Голосовать можно ежедневно (1 раз в сутки с 1 email, без повторного подтверждения email).

Лауреаты премии будут объявлены 12 декабря в Москве, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 ноября 2019  15:08
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.
Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
Министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения.  Социум
47
20 ноября 2019  14:58
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.
Расселение из ветхого и аварийного жилья в СО: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения.   Социум
58
20 ноября 2019  14:47
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает об обязательных правилах безопасности в период понижения температуры
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи... Социум
71
Весь список

Здравоохранение
20 ноября 2019  12:57
В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции
В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции
Следующая состоится 23 ноября. Здравоохранение
93
19 ноября 2019  23:25
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и профосмотров.
Госдума приняла закон о премиях врачам за выявление рака на ранних стадиях
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и... Здравоохранение
281
19 ноября 2019  20:36
К нему присоединены «Тольяттинский СПИД-центр» и новый филиал, открывшийся в Сызрани.
Самарский СПИД-центр получил два новых подразделения
К нему присоединены «Тольяттинский СПИД-центр» и новый филиал, открывшийся в Сызрани. Здравоохранение
454
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
10
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14785
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14657
Весь список
Туризм
19 ноября 2019  09:27
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
188
14 ноября 2019  13:12
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2019
10 проектов из Самары претендуют на национальную Премию в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
356
12 ноября 2019  21:55
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Как оформить гражданство Мальты: главные нюансы процедуры
Оформление  мальтийского гражданства  с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев.  Туризм
49
Весь список
Образование
20 ноября 2019  14:21
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции, мастер-классы.
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
Запланированы: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов, открытые лекции,... Образование
77
19 ноября 2019  18:42
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
Современная защищенная полиграфия: бланки для школы
 Ценные бумаги – это один из специфических типов печатных изделий. Школьная документация (преимущественно бланки разного типа) требует подтверждения ее... Образование
35
19 ноября 2019  09:36
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Школьники Самарской области смогут проверить уровень знаний и подготовиться к олимпиадам бесплатно онлайн
Ученики 5-8 классов смогут пройти диагностику знаний по школьной программе и подготовиться к различным олимпиадам и научно-исследовательским конкурсам на... Образование
189
Весь список

Культура
20 ноября 2019  12:19
На Самара Арене проведут грандиозный музыкальный фестиваль
На «Самара Арене» проведут грандиозный музыкальный фестиваль
Масштабное событие пройдет уже в следующем году. Культура
148
20 ноября 2019  09:41
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
Также пройдет встреча с режиссерами одного из фильмов. Культура
139
19 ноября 2019  19:46
Получасовые сеансы будут организованы с 10 до 18 часов.
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
Получасовые сеансы будут организованы с 10 до 18 часов.   Культура
256
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
28
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15427
Весь список
Мода
2 ноября 2019  17:55
Что выгоднее шить самому или купить в магазине
 Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
122
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
145
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
345
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
275
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
271
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
538
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
695
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
508
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
379
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
488
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1566
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2160
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1469
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1768
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1952
Весь список

Мероприятия
В Академии строительства и архитектуры СамГТУ открылся международный форум архитектурно-строительных инноваций
23 и 24 ноября в Самаре в Музее Модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные