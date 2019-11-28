Чапаевск победил в конкурсе «Здоровые города России»

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27 ноября в Общественной палате РФ прошли общественные слушания «Здоровые города для здоровых поколений: лучшие муниципальные проекты и программы здоровьесбережения». Проект городского округа Чапаевск «Движение – жизнь!» признан победителем конкурса «Здоровые города России» в номинации «Лучший программа/проект по развитию физической активности среди населения.Цель мероприятия — представление лучших муниципальных проектов, программ по укреплению общественного здоровья; обсуждение вопросов реализации проекта «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности»; подведение итогов конкурса «Здоровые города России».Диплом победителя конкурса «Здоровые города России» в номинации «Лучший программа/проект по развитию физической активности среди населения получил глава городского округа Чапаевск Виталий Ащепков.В рамках реализации Национального проекта «Демография» 7 муниципальных образований Самарской области (Сызрань, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Жигулевск, Похвистнево, Кинель-Черкасский район) стали членами российской Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», которая является российской национальной сетью Проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города». Сертификаты участникам вручил Председатель Ассоциации – губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.Ассоциация – межсекторальная площадка для реализации современных стратегий и новых управленческих подходов по созданию здоровьесберегающего пространства в Российской Федерации. Сохранение и развитие человеческого потенциала в каждом муниципальном образовании, укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения – приоритеты деятельности Ассоциации.Планируется, что в 2020 году все муниципальные образования Самарской области войдут в Ассоциацию и будет создана региональная сеть «Самарская область – территория здоровья», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО