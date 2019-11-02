ЧОП не профессия, а диагноз. Кто пустил убийцу-психа в детский сад
2 ноября 2019 16:10
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Кто виноват в бессмысленном убийстве шестилетнего Кирилла С. в ненецком городе Нарьян-Маре? С неадекватным мужчиной, совершившим кошмарное преступление, более-менее всё ясно. Он подчинялся таинственным голосам. Его пропустил в детский сад охранник ЧОПа, в принципе не имевший права охранять подобный объект. Непонятно, куда глядели воспитатели и какова их роль в трагедии. Лайф искал ответ на главный вопрос — почему убийца настолько просто пробрался в формально охраняемый детский сад?
Голоса приказали убить ребёнка
То, что случилось в заполярном городе Нарьян-Маре, здоровый человек понять не сможет. 36-летний местный пьяница Денис Поздеев нашёл в какой-то загадочной книге заклятие, сулящее вечную жизнь и несметные богатства. Проведя этот ритуал, Денис оказался во власти голосов в своей больной голове. "Чтобы магия сработала, нужно принести в жертву ребёнка", — нашёптывали они страшные вещи.
Окончательно помутившийся рассудком Поздеев не смог ослушаться голосов и подготовился к жертвоприношению. Достал где-то схемы и планы детского сада "Сказка", вооружился острым ножом, дождался тихого часа, на входе представился охраннику родителем, прошёл на второй этаж мимо раздевалки, всех воспитателей и вошёл в спальню, где спали дети. Выбор чернокнижника пал на шестилетнего Кирилла С. Несколько ударов ножом — и мальчуган был мёртв. На предсмертные крики сбежались воспитатели и тот самый охранник, что пропустил убийцу. Маньяка скрутили общими силами. Теперь злодеем занимаются психиатры и полиция. Сейчас он на допросе в здании Следственного комитета РФ.
Параллельно правоохранители, чиновники и общественность НАО выясняют, кто из должностных лиц виноват в трагедии.
"Сказочное" руководство
На сайте детского сада "Сказка", как это и положено, имеется вся документация по обеспечению безопасности. Согласно ей, "контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании ДОУ при регулярном контроле функционирования записи в журнал посещений" несла Светлана Остальцева — начальник хозяйственного отдела детсада.
Что можно сказать об Остальцевой? Судя по фотографиям в соцсетях, она многодетная мать, счастливая жена, отменная повариха и заядлая путешественница. Но кого-то обязательно назовут виновным. И Остальцева одна из первых на очереди. В городских пабликах уже ведётся собственное следствие и судилище.
— Конечно же, крайним сделают охранника. Но лично у меня масса вопросов именно к руководству детского сада, куда ходят в том числе и мои дети, — разгневан Дмитрий Н. — Во-первых, детсады должны закрываться на замок сразу после приёма детей, для каких-то неотложных ситуаций родитель звонит в домофон и сообщает на пропускную, кто он и зачем пришёл. Во-вторых, спальня там находится в глубине здания, т.е. нужно сначала пройти раздевалку, игровую комнату. Куда смотрели все воспитатели? Я, вполне адекватный отец дошколёнка, ни разу не попадал дальше раздевалки.
Все эти вопросы, очевидно, можно адресовать Остальцевой и её непосредственной начальнице — директору детсада "Сказка" Галине Овчинниковой.
Ни Остальцева, ни Овчинникова до сих пор не выложили у себя на страницах в соцсетях объяснений или соболезнований.
Короли нарьян-марских ЧОПов
Ровно два месяца назад детский садик "Сказка" заключил договор об охране с ЧОПом "Святогор". Это однозначно охранное предприятие номер один в Ненецком автономном округе. За последние пять лет оно заключило 179 контрактов с государственными учреждениями на общую сумму 124 млн руб. Помимо "Сказки" ЧОП "Святогор" охраняет ещё два училища, две школы, два детсада, один детско-юношеский центр, больницу, МФЦ, здание Пенсионного фонда и Дом культуры... Перечень можно продолжать долго. Меж тем серьёзные вопросы к "Святогору" есть.
Росгвардия и МВД РФ не раз уличали охранное предприятие в нарушениях. Из арбитражных дел видно, что этот ЧОП не имел права охранять объекты, подлежащие обязательной антитеррористической защищённости, к коим в том числе относятся и детские сады. Трижды ЧОП "Святогор" ловили за руку с поличным — на объекты допускались сотрудники, не имеющие правового статуса охранника. В итоге суд рассматривал девять дел против ЧОПа "Святогор". Чаще всего Фемида ограничивалась предупреждениями, реже назначала штрафы размером до 30 тыс. руб.
Так в чём же секрет успеха ЧОПа-нарушителя? Почему госконтракты так и сыпались на него? Возможно, ответ кроется в личностях учредителей. "Святогор" создала в 2005 году Ольга Петунина.
До 8 сентября 2019 года Петунина занимала пост главы городского совета депутатов, а ныне является заместителем секретаря отделения "Единой России" в Ненецком автономном округе. В общем, для Нарьян-Мара Ольга Петунина — влиятельный и уважаемый человек.
С началом депутатской карьеры Петунина дистанцировалась от охранного бизнеса. Теперь единственный владелец "Святогора" — её муж, Игорь Петунин, чоповец с 1999 года. Буквально за день до трагедии Игорь открыл в Нарьян-Маре ещё одно охранное предприятие ООО "ОП "ГРАД". Если вдруг на волне общественного резонанса петунинский "Святогор" прикроют, то его место сразу займёт петунинский "Град".
А ещё Игорь Петунин получил в самом конце 2018 года лицензию на монтаж и обслуживание противопожарного оборудования. И почти сразу, уже в этом году, на него посыпались госзаказы от госучреждений — девять контрактов на 2,5 млн руб.
Чудаков отпущения
Но главные вопросы следствия и родителей, вероятно, к охраннику, тому, который пропустил убийцу в детсад. Его зовут Антон Чудаков. Ему 35. Он получил лицензию охранника совсем недавно — 1 августа 2019 г., а уже со 2 сентября распределён на работу в ДОУ "Сказка". Показательно, что у Антона Чудакова даже есть высшее образование — он учился в местном филиале САФУ. Там изучают гуманитарные и инженерные науки. Видимо, по специальности Чудаков работу не нашёл и, как миллионы мужчин России, не нашедших себя в жизни, устроился в ЧОП.
— А был ли вообще в этом детском саду пропускной режим? Что должен был сделать охранник по внутренней инструкции? Потребовать паспорт, категорически отказать в проходе или что?! — вопрошает в городском паблике многодетная мама Арина. — Возникает вопрос: на кой нужны все эти охранники? Дело даже не в конкретном этом парне, а вообще. Вот сколько ни смотрю телевизор, они то побьют кого-то в "Пятёрочке", то проспят пожар. Позитивной повестки о чоповце не слышала ни разу. Это уже не профессия — диагноз.
Фото © СК РФ
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