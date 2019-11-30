Бывший депутат думы Тольятти взыскал с клиентки долг за консультационные услуги

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Причиной конфликта между экс-депутатом и г-жой Скрипник, стал договор на оказание консультационных услуг при продаже объекта недвижимости, подписанный с фирмой Полицемако «РТ». Скрипник хотела продать 1024/2053 доли в нежилом помещении площадью 205,3 кв.м. «РТ» осуществляло для нее анализ состояния рынка, разработку возможной схемы расчетов между сторонами, анализ готовности всех необходимых документов и «общее организационное консультирование». Вознаграждение консультанту по итогам продажи недвижимости должно было составить 130 тыс. руб.Несмотря на надлежащее исполнение обязательств по договору фирмой Полицемако, Скрипник, получив необходимую ей услугу, стала уклоняться от уплаты вознаграждения в полном объеме. Экс-депутат пытался связаться с ней «посредством телефонной связи», но безуспешно.В мае 2019 года фирма «РТ» уступило Дмитрию Полицемако право требования вознаграждения по договору со Скрипник. Бывший депутат сразу пошел в суд и выиграл тяжбу сначала в первой инстанции, а в начале ноября 2019 года — в апелляционной инстанции областного суда. С г-жи Скрипник было взыскано около 142 тыс. руб. — долг и проценты, но областной суд снизил сумму выплат до 83 тыс. руб., так как продать удалось не все помещения (одна сделка сорвалась). На имущество должницы наложен арест.Депутат Тольяттинской городской думы 4-го созыва Дмитрий Полицемако был учредителем или руководителем ряда коммерческих предприятий, специализирующихся на оформлении сделок с недвижимостью. Несколько лет назад Полицемако проходил свидетелем по нескольким делам тольяттинских «черных» риелторов.