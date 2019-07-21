Британец с Земли снял на видео стыковку "Союза" с МКС

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Впрочем, на кадрах, которые он опубликовал в соцсетях, видна не сама стыковка, а момент сближения корабля со станцией.Как вчера сообщал Лайф, с космодрома Байконур стартовала очередная экспедиция МКС. Космический корабль "Союз МС-13" прикрепился к станции в 1:48 по московскому времени. На космическую станцию добрались российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.