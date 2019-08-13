Более 40 жителей СО предпенсионного возраста завершили обучение в рамках национального проекта «Демография»
13 августа 2019 14:26
88
Обучение проходило по федеральному проекту «Старшее поколение», который стартовал в Самарской области в рамках национального проекта
«Демография». Более 40 слушателей в торжественной обстановке получили свидетельства, которые дают им право работать по освоенной специальности.
Группа приступила к занятиям в июне текущего года. Обучение проходило в две смены, расписание составляли с учетом пожеланий слушателей. Программа включала в себя теоретические и практические уроки, была рассчитана до августа. По окончании курса слушатели сдали демонстрационный экзамен - на практике доказали свою компетентность и получили свидетельства по профессии «Парикмахер».
Одна из слушательниц курса Ирина Бухинская отметила, что до того как поступила на курсы, парикмахерские ножницы в руках не держала, но после обучения может стричь и делать прически и пока планирует это делать на безвозмездной основе, чтобы закрепить навык. В дальнейшем - подумает о профессиональной карьере в этой сфере.
В целях реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в этом году министерство образования и науки Самарской области подписало соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», в рамках которого в марте 2019 года
прошел конкурс среди учреждений среднего профессионального образования «Предквалификационный отбор». По итогам 15 колледжей и техникумов региона получили право участвовать в проекте. В Самарской области предпенсионерам предлагают пройти переподготовку по 27 компетенциям.
«Переобучению людей старшего возраста и повышению их квалификации в Самарской области уделяют особое внимание. Работа в этом направлении ведется не только в рамках национального проекта «Демография», но и в рамках национального проекта «Образование», а именно по входящему в него федеральному проекту «Новые возможности для каждого», - отметила руководитель самарского территориального управления министерства образования и
науки Самарской области Вера Халаева. – В нем могут принять участие жители региона от 25 лет и старше. Основная цель — создать условия для непрерывного обновления профессиональных знаний и навыков жителей региона».
По итогам реализации проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» планируется, что по программам непрерывного образования пройдут обучение порядка 1 млн 770 тыс. человек, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 августа 2019 15:05
C 3 по 5 октября в Самаре состоятся Volga Investment Summit & World Halal Day, которые объединят более 500 участников из 20 стран мира. Социум
78
13 августа 2019 14:39
Женщина рассказала, что вечером возвращалась домой с работы. Когда она открыла дверь и вошла в подъезд, неизвестный мужчина зашел за ней. Социум
86
13 августа 2019 14:26
12 августа в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна подвели итоги курсовой подготовки по профессии «Парикмахер». Социум
87
Здравоохранение
13 августа 2019 14:49
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа. Здравоохранение
88
12 августа 2019 17:05
Михаил Ратманов совместно с директором ТФОМС СО Владиславом Романовым посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим... Здравоохранение
336
12 августа 2019 09:59
Также специалисты отметили, что завтрак детей должен быть плотным. Здравоохранение
237
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14195
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14189
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14321
Туризм
13 августа 2019 11:57
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей. Туризм
122
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
482
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
304
Образование
13 августа 2019 11:55
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
128
12 августа 2019 21:28
У учащегося, который решил после 9-го класса получить среднее профессиональное образование, останется право сдавать ЕГЭ, оно законодательно закреплено. Образование
250
12 августа 2019 20:08
На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. Образование
293
Культура
12 августа 2019 13:13
Реализация проекта «Культурное сердце России» продолжается. Культура
375
11 августа 2019 14:58
В последующие дни театр «Самарская площадь» покажет детективную комедию «Фен-шуй», комитрагедию «Не такой как все» и комедию... Культура
350
9 августа 2019 10:48
В нем примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. Культура
234
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14944
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14429
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1121
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1607
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
429
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
899
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
521
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
636
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
547
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
458
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
493
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
343
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
532
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
880
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
861
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
796
Мероприятия