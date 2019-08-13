Более 40 жителей СО предпенсионного возраста завершили обучение в рамках национального проекта «Демография»

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Обучение проходило по федеральному проекту «Старшее поколение», который стартовал в Самарской области в рамках национального проекта«Демография». Более 40 слушателей в торжественной обстановке получили свидетельства, которые дают им право работать по освоенной специальности.Группа приступила к занятиям в июне текущего года. Обучение проходило в две смены, расписание составляли с учетом пожеланий слушателей. Программа включала в себя теоретические и практические уроки, была рассчитана до августа. По окончании курса слушатели сдали демонстрационный экзамен - на практике доказали свою компетентность и получили свидетельства по профессии «Парикмахер».Одна из слушательниц курса Ирина Бухинская отметила, что до того как поступила на курсы, парикмахерские ножницы в руках не держала, но после обучения может стричь и делать прически и пока планирует это делать на безвозмездной основе, чтобы закрепить навык. В дальнейшем - подумает о профессиональной карьере в этой сфере.В целях реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в этом году министерство образования и науки Самарской области подписало соглашение с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», в рамках которого в марте 2019 годапрошел конкурс среди учреждений среднего профессионального образования «Предквалификационный отбор». По итогам 15 колледжей и техникумов региона получили право участвовать в проекте. В Самарской области предпенсионерам предлагают пройти переподготовку по 27 компетенциям.«Переобучению людей старшего возраста и повышению их квалификации в Самарской области уделяют особое внимание. Работа в этом направлении ведется не только в рамках национального проекта «Демография», но и в рамках национального проекта «Образование», а именно по входящему в него федеральному проекту «Новые возможности для каждого», - отметила руководитель самарского территориального управления министерства образования инауки Самарской области Вера Халаева. – В нем могут принять участие жители региона от 25 лет и старше. Основная цель — создать условия для непрерывного обновления профессиональных знаний и навыков жителей региона».По итогам реализации проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» планируется, что по программам непрерывного образования пройдут обучение порядка 1 млн 770 тыс. человек, передает пресс-служба облправительства.